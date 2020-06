Facebook

© GEPA pictures

Coach Robert Micheu muss im heutigen Auswärtsduell gegen Linz auf Darijo Pecirep (Gelbsperre) sowie Julian von Haacke nach seiner Thoraxprellung verzichten. Neben Oliver Markoutz stürmt daher Benjamin Hadzic und auch Florian Jaritz ist wieder mit von der Partie. Aufpassen muss das Mittelfeld-Trio Patrick Greil, Philipp Hütter und Okan Aydin - sie sind gelbgefährdet. Nach der Niederlage der Rieder gegen den GAK können die Violetten mit einem Sieg ihren Abstand in der Tabelle von acht auf fünf Zähler reduzieren.

Die erste Chance in der Anfangsphase erspielte sich allerdings Blau-Weiß. Edokpolor mit der Flanke in die Mitte, doch Malicsek köpfelte am Tor vorbei. Diese Aktion ließ die Austria aufwachen, dennoch in den ersten Minuten eine noch sehr offene Partie. Der entscheidende Pass findet noch nicht seinen Mann. Dafür machen die Oberösterreicher ordentlich Druck und die erste gelbe wird auch gezückt - Jaritz hat's erwischt. Malicsek bringt kurz darauf einen Freistoß direkt auf die kurze Ecke. Abgefälscht - knapp vorbei.

Aufstellung Austria: Zan Pelko - Maximiliano Moreira, Kosmas Gkezos, Florian Freissegger, Ivan Saravanja - Okan Aydin, Markus Rusek, Philipp Hütter - Florian Jaritz, Oliver Markoutz, Benjamin Hadzic

