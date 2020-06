Facebook

Matthias Imhof (re.) © GEPA, KK

1. Es wäre ja schon an der Zeit, sich mit Neuzugängen und Vertragsverlängerungen zu beschäftigen. Wie ist der aktuelle Stand?

MATTHIAS IMHOF: Wir sind im Hintergrund schon komplett tätig, mit einigen Spielern im Kontakt, aber wirklich spruchreif wird es erst nach den nächsten vier, fünf Partien werden, wenn wir sehen, ob wir noch einmal an Ried herankommen oder nicht. Denn es ist auch klar, dass wir den nächsten Schritt nach oben machen wollen.

2. Das heißt, man wird Leute holen, die der Austria in beiden Ligen weiterhelfen würden?

Ja, genau, die Neuen sollen uns definitiv in beiden Ligen weiterhelfen. Es geht auch nicht rein nur um Deutschland, wir sehen uns auch in Österreich um. Wir haben ja eine relativ junge Truppe und da wäre der ein oder andere Routinier, der in schwierigen Partien seinen Mann steht, nicht verkehrt - jemanden der dagegen steuert.

3. Der 2:0-Testspielsieg gegen Liefering lässt auf einiges hoffen, oder?

Der war super, deshalb hab ich mich geärgert wie einfach wir gewinnen können. Die Mannschaft war in allen Belangen überlegen. Generell hat uns die Pause gutgetan, da wir zu dem Zeitpunkt, als es abgebrochen wurde, etwas im Strudel drin waren. Damals hätten wir keine Chancen mehr gehabt, jetzt darf uns nur eines nicht passieren, Punkte liegenzulassen, wenn Ried patzen sollte. Bei allem anderen haben wir keinen Einfluss. Und heiß sind die Jungs definitiv.