Jetzt bleibt für Sandro Zakany genügend Zeit für Yoga © KK/Privat

Was macht der Austria-Klagenfurt-Kapitän während der erzwungen Spielpause?

SANDRO ZAKANY: Natürlich wird trainiert, mehr bleibt uns allen in der aktuellen Situation nicht übrig, weil wir trotzdem fit bleiben müssen. Am Vormittag wird das sportliche Programm durchgezogen, danach fein gegessen. Ich ja Pescetarier, von Nudel über Suppen, Salate, Wraps bis zu Fisch ist alles dabei. Und danach bring ich den Tag mit meiner Freundin rüber. Ich schau die ein oder andere Serie und les was. Aber das Wichtigste ist derzeit für uns alle diszipliniert zu sein, sonst dauert alles noch länger, das wär extrem schade.