SK Austria Klagenfurt empfängt in der 2. Liga Dornbirn.

Heute steht die Partie zwischen Austria Klagenfurt und Dornbirn im Wörthersee-Stadion unter dem Motto "Frauenpower", denn am Sonntag ist Weltfrauentag. Jede Frau zahlt nur die Hälfte des Ticketpreises (7,50 statt 15 Euro). Ob die weibliche Unterstützung den Violetten einen zusätzlichen Motivationsschub geben kann? Personell muss Trainer Robert Micheu auf die gesperrten Defensivkräfte Kosmas Gkezos und Florian Freissegger verzichten. Julian von Haacke bekommt seine Chance, Philipp Hütter wandert in die Innenverteidigung und Markus Rusek steht der Mittelfeldfraktion wieder zur Verfügung. An der Seite von Comeback-Mann Darijo Pecirep stürmt heute Benjamin Hadzic.