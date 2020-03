Facebook

Darijo Pecirep feiert heute sein Comeback. Die Kältekammer half dem Kroaten bei der Regeneration © KK/Privat; GEPA

Das Wesentliche vorweg: Das heutige Duell im Wörthersee-Stadion (14.30) zwischen Austria Klagenfurt und Dornbirn findet statt. Das kann auch der Corona-Virus nicht verhindern. Und ein Spieler fiebert dieser Partie besonders entgegen: Stürmer Darijo Pecirep feiert gegen die Vorarlberger sein langersehntes Comeback. Der Torjäger zog sich Ende Januar bei einem Testspiel gegen die Admira einen Muskelfasereinriss zu. Seit diesem Zeitpunkt arbeitet der 28-Jährige intensiv an seiner Rückkehr auf dem Platz. Und da der Kärntner Traditionsklub nichts dem Zufall überlassen will, spielt seit geraumer Zeit die sogenannte Kältekammer, die die Regeneration der Muskulatur unterstützt, eine entscheidende Rolle – wie jetzt eben bei Pecirep. Es heißt rein in die Unterwäsche, Handschuhe, Mütze, Mundschutz sowie Schuhe an und los geht’s.