Austria Klagenfurt"Nur alles schlechtreden wäre der falsche Ansatz"

Kosmas Gzekos fehlt gegen Dornbirn © GEPA

Nichts beschönigen, aber auch nicht alles schlechtreden. Mit dieser Aussage bringt es Austria-Coach Robert Micheu nach der 1:3-Niederlage gegen Liefering auf den Punkt. Dass es im Augenblick bei den Kärntnern gerade in der Offensive hakt, ist offensichtlich. Der Feldkirchner spricht dabei permanent den Nachdruck an, der bei den Violetten in die Kategorie mangelhaft fällt. „Uns fehlt die Schnelligkeit. Und sowohl beim ersten als auch dritten Tor waren wir in Überzahl, bekommen sie, das darf nicht passieren.“ Micheu erwähnt auch die aktuell größte Thematik: Aufstieg. „Vielleicht hilft uns das nach der Niederlage, dass niemand mehr wegen Platz eins herumjammern muss. So blöd es klingt, aber das Wichtigste ist, dass man jetzt den Fußball lebt. Dafür muss man alles geben.“