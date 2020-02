2. Liga Austria Klagenfurt kassiert 1:3-Niederlage

Facebook

© GEPA pictures

Tabellenführer Ried legte bereits am Freitag in der 2. Liga mit dem 1:0-Erfolg gegen Austria Lustenau vor. Verfolger Austria Klagenfurt ließ sich dadurch keineswegs beeindrucken. Zu Beginn zeigten sowohl der Kooperationsklub von Red Bull Salzburg, Liefering, als auch die Kärntner, dass der Weg nur nach vorne gehen kann. Auch wenn die Kärntner in den ersten Spielminuten leicht das Kommando übernahmen, lauerten die "Jung-Bullen" auf eine schnelle Umschaltmöglichkeit. Nur in der Offensive blieb definitiv noch gehörig Luft nach oben.

Nach knapp zwölf Minuten ein erster Warnschuss der Heimmannschaft aus rund 25 Metern, doch der Schuss ging letztlich deutlich am Tor vorbei. Karim Adeyemi, der bei Liefering stark aufspielte, ging nach einer leichten Berührung von Philipp Hütter im Strafraum zu Boden - der Pfiff blieb allerdings aus, zurecht. Die Waidmannsdorfer immer wieder mit dem Versuch nach vorne und dann klappte es auch endlich einmal: Okan Aydin spielte den Ball optimal in den Lauf von Oliver Markoutz, doch Lieferings Abwehr war zur Stelle. Die Violetten kamen besser in Fahrt. Kapitän Hütter probierte es mit einem guten Schuss aus der Distanz - zu zentral.

Kurz vor Pausenpfiff zeigte die Mannschaft von Trainer Robert Micheu, warum sie in der Tabelle auf Rang zwei steht und erhöhte den Druck auf die Gastgeber. Patrick Greil scheiterte mit dem Torschuss von der Strafraumgrenze. Nichtsdestotrotz ging es torlos in die Kabinen.

Liefering zündete prompt nach Wiederanpfiff den Turbo, doch Goalie Zan Pelko parierte in starker Manier. Auch die Kärntner zogen sich alles andere als zurück, so ließ Maximiliano Moreira sein Potenzial vor dem gegnerischen Tor mit einem Weitschuss aufblitzen. Doch dann war es der besagte Adeyemi, der die Lieferinger mit einem Schuss unter die Querlatte in Führung brachte - 1:0. Austria Klagenfurt setzte zwar mit einer tollen Kombination nach, doch Petar Zubak rutschte nach einer idealen Flanke von Greil am Ball vorbei.

Liefering viel abgebrühter

In der 64. Minute der erste Wechsel bei den Kärntnern: Benjamin Hadzic kam statt Greil ins Spiel, Sandro Zakany ersetzte Hütter. Die Lieferinger machten einen abgeklärten, abgebrühten Eindruck und so kam es wie es kamen musste: Csaba Bukta netzte zum 2:0 ein. Und das war es auch nicht noch aus der Sicht der Jung-Bullen. Adamu erhöhte verdient auf 3:0. Torjäger Markoutz durfte hinaus, Mc Moordy King Hüther kam. Die Klagenfurter ließen die Köpfe dennoch nicht hängen und so gelang Aydin der erste Treffer für die Austria: 1:3.

Kurz darauf Kosmas Gzekos außer Rand und Band - der Grieche, der bereits zuvor Gelb sah, musste nach Gelb-Rot vom Feld. Alles in allem musste sich die Austria mit 1:3 geschlagen geben. In den letzten drei Spielen heimsten die Klagenfurter lediglich einen Punkt ein. In der Tabelle liegt man sechs Punkte hinter Ried zurück.