Chef-Coach Micheu, der die Ausbildung zur UEFA-Pro-Lizenz in Angriff nehmen kann, verrät, wie die Zusammenarbeit mit Co Lassnig aussieht. Heute Auswärtsspiel gegen Liefering.

Austria-Cheftrainer Robert Micheu (links) mit Co Martin Lassnig © GEPA pictures

"Bis zu fünf Stunden täglich hängen mein Co-Trainer Martin Lassnig und ich in der Vorbereitungsphase vor einem Pflichtspiel am Telefon, da er ja auch seinem Hauptberuf mit 30 Stunden nachgeht“, verrät Austria-Cheftrainer Robert Micheu und erzählt im selben Atemzug, dass sich das Kärntner Duo obendrein nach den Trainingseinheiten in aller Ausführlichkeit austauscht. „Kommunikation wird bei uns großgeschrieben. Wir haben eine Struktur, eine Grundidee und dazu kommt der Wochenplan.“