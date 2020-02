Micheu nach 1:1 "Wir lassen den Gegner zu lang am Leben"

Facebook

Austria-Coach Robert Micheu © GEPA pictures

Man kann mit dem 1:1 gegen Ried zwar zufrieden sein, muss es im Endeffekt aber nicht. Dieser Meinung schloss sich auch Austria-Coach Robert Micheu an: „In der ersten Hälfte haben wir ein gutes Match abgeliefert, das Spiel gegen den Ball war voll okay. In der zweiten hatten wir Chancen im Ansatz, nur haben wir es nicht fertig gespielt. Mit solch kleinen Fehlern lassen wir den Gegner zu lang am Leben. Beim Lattenschuss der Rieder war andererseits auch wieder Glück dabei. Von dem her geht das Remis schon in Ordnung.“