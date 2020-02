Facebook

© GEPA pictures

Bereits zum Frühjahrs-Auftakt der Fußball 2. Liga kommt es zu einem Kracher. Der SK Austria Klagenfurt empfängt im Wörthersee-Stadion den Tabellenführer Ried. "Ich hoffe ganz stark, dass ich heute wieder zuschlagen kann, wie damals in Ried. Wir sind absolut ready und perfekt vorbereitet", lautet von Stürmer Oliver Markoutz die Kampfansage. Personell muss Coach Robert Micheu auf die angeschlagenen Darijo Pecirep, Scott Kennedy sowie Thomas Blomeyer verzichten. Der 44-Jährige sieht sein Team in einer dankbaren Rolle, spricht von einer "kleinen Außenseiterchance" auf den Titel. Ein Heimsieg oder Unentschieden wäre dennoch wichtig. "Denn je länger wir dranbleiben, desto größer wird der Druck für Ried. Denn was man so hört, muss Ried ja aufsteigen."