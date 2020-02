1:1 Ried gelingt in Klagenfurt der Ausgleich

Facebook

Austria (rechts Moreira) gegen Ried © (c) GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Der Tabellenführer gegen den Verfolger: So lautete das Duell zum Frühjahrs-Auftakt im Klagenfurter Wörthersee-Stadion: Austria Klagenfurt gegen Ried. Trainer Robert Micheu entschied sich laut "Bauchgefühl" für Petar Zubak anstatt Neuzugang Benjamin Hadzic. Und gleich vor Spielbeginn ging es mit einem Feuerwerk in Klagenfurts Vereinsfarben heiß her. In den ersten Minuten war allerdings eher ein erstes Abtasten auf beiden Seiten angesagt. Nach zehn Minuten die erste gute Aktion der Kärntner durch einen Freistoß sowie den Nachschuss aus der Distanz von Okan Aydin.