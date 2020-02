Kerhe vor Austria-Ried"Als Spieler kannst du über solche Sticheleien nur schmunzeln"

Facebook

Manuel Kerhe © GEPA pictures/Oliver Lerch

Vor dem Frühjahrs-Auftakt am Freitag in der 2. Liga spricht jeder vom Schlagerspiel zwischen dem Verfolger Austria Klagenfurt und Tabellenführer Ried. Es hat eine besondere Brisanz. Kann das schon das Entscheidungsspiel sein?

MANUEL KERHE: Von einem richtigen Entscheidungsspiel würde ich nicht reden, da in den darauffolgenden 13 Runden noch sehr viel passieren kann. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder auf Augenhöhe wären oder eben sechs Punkte vorne, macht das natürlich einen Unterschied. Wichtig ist dieses Match ohne Zweifel.