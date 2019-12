Micheu/Lassnig in Deutschland"Werder Bremen ist ein ganz anderes Kaliber"

Micheu/Lassnig in Deutschland

Das Austria Klagenfurt Trainer-Duo Robert Micheu und Martin Lassnig (rechts) nahm wertvolle Eindrücke aus Bremen mit. Die Violetten feierten im Cafe Herzig in Klagenfurt die starke erste Saisonhälfte (kl. Foto) © KK (2)

Bis 7. Jänner gab Austria Klagenfurt-Cheftrainer Robert Micheu seiner Crew nach der starken ersten Saisonhälfte frei, wobei ganz so lang dürfen sich die Violetten auch nicht ausrasten, wie der Kärntner verrät: „Sie sollen zwei Wochen gar nichts tun, das haben sie sich reglich verdient und danach bekommen sie einen Heimplan.“ Micheu und sein Co-Trainer Martin Lassnig nutzten hingegen die letzten vier Tage, um dem deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen auf die Beine zu schauen.

„Es war eine coole Erfahrung. Wir plauderten mit Thomas Schaaf, der mit den Grün-Weißen die Meisterschaft sowie dreimal den DFB-Pokal gewann. Wir haben uns einige Spiele, auch vom Nachwuchs angesehen, ob vielleicht der eine oder andere für uns interessant wäre. Die sind ja perfekt ausgebildet. Und wir trafen Günther Stoxreiter, der bei Werder als Athletiktrainer arbeitet. Wir haben wirklich viele Eindrücke mitnehmen können“, schwärmt der 44-Jährige und sagt ganz klar: „Werder ist ein ganz anderes Kaliber. Das ist mit unserer Struktur nicht vergleichbar. Allein die Kampfmannschaft hat einen Coach, drei Co, zwei Athletiktrainer und drei Videoanalysten. Was jetzt richtig herauskommt, ist, wie wichtig die Rolle der Athletik spielt. Das muss bei uns im Nachwuchs forciert werden.“

Strukturen werden abgeklärt

Am Spielersektor soll sich demnächst das ein oder andere tun. „Ich will mich auf jeder Position verstärken, aber nur wenn derjenige uns wirklich helfen kann. Ansonsten will ich das derzeitige, erfolgreiche Gefüge im Team nicht zerstören. Unsere Kameradschaft ist ja zudem auch top. Heute setze ich mich mit Sportdirektor Matthias Imhof zusammen und dann werden wir die Strukturen abklären, auch ob wir vielleicht noch einen Trainer dazunehmen. Wir müssen das jetzt klären, denn sollte der Aufstieg gelingen, ist immer Sommer keine Zeit mehr dafür da. Und zusätzlich muss das Finanzielle geklärt werden.“

Eines ist klar, wenn die Austria die nächsten Schritte gehen will, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. Daniel Steinwender, der zuletzt nicht zum Zug kam, tendiert in Richtung Vereinswechsel.