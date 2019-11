Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Austria Klagenfurt hat in der 13. Runde der 2. Liga Amstetten zu Gast. Die Austria heuer in der Liga noch ungeschlagen, will auch heute seine Serie fortsetzen. Zu Beginn der Partie machte Amstetten allerdings in der Defensive keine schlechte Figur. Die Austrianer taten sich im Spielaufbau etwas schwer, hatten die Partie dennoch im Griff. Wobei in der 18. Minute die Niederösterreicher eine Riesenchance auf die 1:0-Führung hatten - Austria-Goalie Zan Pelko bewahrte die Kärntner vor einem Rückstand mit einer tollen Parade.

Im Gegenzug bekam Patrick Greil mit einem Weitschuss zu einer guten Möglichkeit - da war nur das Aluminium im Weg. Danach Glück für Amstetten, denn Philipp Hütter wurde an der Strafraumgrenze gefoult, doch Schiedsrichter Oliver Drachta ließ weiterspielen. Hütter war es auch, der nach einer halben Stunde wieder für einen Nadelstich sorgte. Und auch Oliver Markoutz, der von Greil perfekt bedient wurde, machte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf sich aufmerksam. Der Treffer lag, wie einmal mehr, in der Luft. Trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Prompt nach Wiederanpfiff setzte sich erneut Markoutz in Szene. Sein Torschuss ging nur ganz knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. Die Austria erhöhte den Druck und die Chancen auf der Seite der Mannschaft von Trainer Robert Micheu häuften sich. Und dann? Äußerst fragwürdig die Elfmeterentscheidung. Wie aus dem Nichts gingen die Niederösterreicher in Führung. Nach einem gut gespielten Angriff der Gäste ging ein Amstettner im Strafraum zu Boden. Extrem harte Entscheidung. David Peham trat an und verwandelt zum 1:0.

Trainer Micheu fuchsteufelswild, sah kurz darauf vor etwa 1100 Fans die gelbe Karte (wegen kritisieren). 70. Minute 1. Wechsel bei der Austria: Petar Zubak kam für Van Haacke. Und die Violetten agierten ziemlich hektisch.

Oder kann es Joker Sandro Zakany noch richten? Im Gegenteil: Amstetten war der 2:0-Führung nahe.

Und dann endlich, der zumindest erlösende Ausgleichstreffer für die Austria durch Zubak. Eine Flanke von links und der Austrianer ließ sich mit dem Kopf nicht lange bitten. Aus, Schluss, vorbei. Es bleibt beim 1:1-Endstand.