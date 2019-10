Facebook

Tomislav Karajica, Eigentümer der Austria Klagenfurt, © Weichselbraun

For Forest geht am Sonntag zu Ende. Sind Sie froh, das Stadion ab Montag wieder für die Austria zu haben?

Tomislav Karajica: Wir freuen uns auf die Rückrunde in unserem Stadion, weil wir ambitionierte Ziele haben und hoffen, dass die Klagenfurter unsere Mannschaft dabei unterstützen. Je mehr Zuschauer zu den Heimspielen kommen, desto besser ist die Stimmung. Ich finde, dass die Jungs im bisherigen Verlauf der Saison in Vorleistung getreten sind und größtmöglichen Support verdienen.



Vorerst könnte das Stadion aber noch zu einem Winterwunderland werden. Fühlen Sie sich ob solcher Aktionen gefrotzelt?

Nein, überhaupt nicht. Es ist ja in unserem Interesse, wenn Leben in der Bude ist. Wichtig ist für uns natürlich, dass der Spielbetrieb nicht beeinträchtigt wird und solche Aktionen in Absprache mit dem Verein stattfinden.



Ist das Winterwunderland mit Ihrem Verein abgesprochen?

Sagen wir es mal so: Mittlerweile sind wir über die Pläne informiert. Die Austria ist aus unserer Sicht der Leuchtturm für den Sportpark. Wir sind ein sportliches Aushängeschild für die Stadt – und so sollten wir auch wahrgenommen werden.



Zur Person Tomislav Karajica, geb. am 30. 11. 1976 in Hamburg.

Sein Kerngeschäft sind Immobilien. Er ist unter anderem Inhaber und Gründer der Imvest-Gruppe.

Mit Home United, einem 2018 gegründeten Unternehmen, übernahm er im Februar 2019 die Austria. Weitere Beteiligungen: Edeloptics, Hauptgesellschafter des Basketballklubs Hamburg Towers, der in der deutschen Bundesliga spielt.

Sport: Karajica war Leistungssportler, zwischen 1994 und 1996 mehrfacher deutscher Karatemeister.

Elbdome: Karajica plant in Hamburg eine privat finanzierte Mehrzweckhalle für rund 7000 Zuseher.

Aktuell ist die Austria Tabellenführer in der Zweiten Liga Foto © GEPA pictures

Die Ausweichstätte für die Austria soll die Ausnahme bleiben, sagt der Austria-Eigentümer Foto © Christian Reiner

Thomas Cik Mitglied der Chefredaktion Mehr von Thomas Cik

Die Mannschaft ist in der Meisterschaft zu Hause seit 17 Spielen ungeschlagen, in diesen Zeitraum fallen auch die bisherigen fünf Partien im Karawankenblick-Stadion, in das wir ausweichen mussten. Unsere Bilanz fällt also sehr positiv aus. For Forest ist sicherlich ein einzigartiges Projekt, das auf ein für uns alle sehr wichtiges Thema aufmerksam macht. Es steht mir aber nicht zu, eine For-Forest-Bilanz zu ziehen.Nein, das war die Ausnahme und so wird es auch bleiben. Das Wörthersee Stadion ist unsere Heimstätte, das Karawankenblick-Stadion benötigen wir als Trainingsplatz für die Profis sowie für unsere Amateure.Fakt ist, dass wir mehr Raum benötigen, um wachsen zu können. Wir sind bei der Austria angetreten, um den Verein nach schweren Jahren aufzubauen. Wir haben investiert und schaffen Strukturen, um erfolgreichen Fußball nach Klagenfurt zu bringen. Es geht darum, die Basis zu stärken, Jungen und Mädchen aus der Region eine sportliche Heimat zu geben. Wir werden den Nachwuchs fördern, wollen eine Frauen-Mannschaft gründen. Doch dafür müssen uns Flächen zur Verfügung gestellt werden, wir benötigen weitere Fußballplätze, um die Infrastruktur ausbauen zu können.Das ist uns bekannt und dazu stehen wir im Austausch mit der Stadt.Es geht uns darum, den Verein mittel- und langfristig auf stabile Beine zu stellen. Da ist die Kombination mit der Projektentwicklung für eine sehr langfristige Wertschöpfung natürlich ein Thema. Dazu gehören Trainingsmöglichkeiten, aber auch entsprechende Kabinen und Gastronomie-Angebote. Wir wollen die Austria-Familie zusammenbringen, Werte für sie schaffen. Der Nachwuchs soll auf die Profis treffen, unsere Fans ein Zuhause erhalten. Eine solche Begegnungsstätte, in der das Herz des Vereins schlägt, fehlt. Und das werden wir ändern.Fußball ist ja grundsätzlich ein Thema, das generationsübergreifend verbindet. Wenn wir Begegnungsstätten haben, wo man neben Spieltagen Anlässe und eben auch speziell familienfreundliche Angebote schafft, dann kann man daraus noch viel mehr machen. Man denke an Schulprojekte und Feriencamps, wo es neben sportlichem Training auch um Aspekte wie Fairplay, Toleranz und einen respektvollen Umgang miteinander geht.Nein, ein Hallenbad passt aktuell nicht in unser Immobilien-Portfolio.Wenn ich mir eine Geschichte aussuchen dürfte, dann wäre das natürlich der Aufstieg in die Bundesliga. Klagenfurt ist eine wundervolle Stadt und verdient erstklassigen Fußball.Im Fußball helfen Ansprüche nicht weiter, da zählt allein die Leistung auf dem Platz. Wir sind zufrieden, wie sich die Mannschaft seit unserem Antritt im Frühjahr entwickelt hat. Das Trainer-Team leistet hervorragende Arbeit, die Mischung im Kader passt. Aber wir haben noch nicht einmal die Hälfte des Weges geschafft. Es mag langweilig klingen, aber wir schauen von Spiel zu Spiel.Nein, ganz sicher nicht. Wenn die Mannschaft unter Beweis gestellt hat, dass sie reif für den Aufstieg war, dann wird der Verein es insgesamt auch sein.Fußball trifft meinen Geschmack, vor allem, wenn die Austria erfolgreich ist. Deshalb ist es unser klarer Wunsch, dass uns das Wörthersee-Stadion künftig im Saisonverlauf generell zur Verfügung steht. In der Sommerpause höre ich mir gern alles an, von Rammstein bis Andrea Bocelli.