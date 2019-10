Facebook

Das Austria Stüberl sollte dem Sporthotel weichen © Cik

Vor einem Jahr wurde angekündigt, dass man beim Sportpark ein Hotel bauen möchte - jedoch nicht für jedermann. Eine günstige Herberge, die auch Sportvereinen als Unterkunft während Trainingslagern dienen soll, war laut Sportreferent Jürgen Pfeiler (SPÖ) am Platz des Austria Stübers geplant. Doch das angedachte Projekt wurde bisher nicht wirklich angegangen. Aus guten Gründen, wie Pfeiler nun erklärt. "Wir haben zwei weitere Grundstücke in der Ziehung, an diesen könnten wir sinnvoller bauen", sagt Pfeiler. Bis Jahresende soll es eine Entscheidung über den Standort geben. Dann will man sich auch an die Umsetzung machen.