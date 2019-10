Facebook

© GEPA pictures

Die ungeschlagene Serie von SK Austria Klagenfurt in der 2. Liga ist beeindruckend. In der heurigen Saison wurden die Violetten in der Liga noch nie bezwungen und das sollte auch vor heimischer Kulisse gegen Horn so bleiben. Doch vor der Partie wurde es erstmals ganz leise, als die gesamte Austria-Familie seinen legendären "Fahnenschwinger Willi", der Jahrzehnte für die Klagenfurter lebte, verabschiedete. Sandro Zakany brachte die Fahne persönlich auf die Tribüne zu Willis Stammplatz.

Rund ging es daraufhin kurz nach Anpfiff der Partie als Oliver Markoutz optimal von Darijo Pecirep bedient wurde, nur der Heimkehrer traf den gegnerischen Goalie Sebastian Gessl relativ unsanft im Bauchbereich - er konnte nach einer kurzen Behandlung weitermachen, wurde aber wenige Minuten später durch Simon Kronsteiner ausgetauscht. Dieser wurde auch prompt geprüft - Okan Aydin mit einem Freistoß an die Stange. Die Kärntner setzten Horn weiter unter Druck. Dieses Mal war es Kapitän Philipp Hütter, der scheiterte. Ihm machte es Pecirep vor rund 870 Zusehern im Karawankenblickstadion gleich - das 1:0 lag definitiv in der Luft.

Chancen über Chancen

Doch auch Horn ließ sich ab und zu vor dem Tor blicken und das nach knapp 30 Minuten nicht ganz ungefährlich. Die Chancenauswertung war dieses Mal wieder nicht das Gelbe vom Ei. Da konnte auch ein Weitschuss von Hütter und zwei sehenswerte Aktionen von Markoutz knapp vor der Pause leider nichts ändern. Mit einem 0:0 ging es in die Kabinen.

Die Austria kam beflügelt zurück aufs Feld und Patrick Greil machte den nächsten Schuss aufs Aluminium perfekt. Die Führung hätte längst im Kasten sein müssen. Doch dann war es in der 51. Minute endlich so weit - als hätte er es quasi gehört. Spielmacher Okan Aydin brachte die Austria durch eine ideale Vorlage von Florian Freissegger in Führung.

Im Übrigen: Nach 65 Minuten sahen bereits vier Austrianer die gelbe Karte. Egal - die Austria weiterhin überlegen und so kam Markus Rusek zur nächsten Alu-Berührung. Kurz zuvor vergab noch Geburtstagskind Florian Jaritz eine gute Möglichkeit. Die zigste sozusagen. Und es ging munter weiter: Greil mit einem versuchten Weitschuss - auch da fehlte nicht viel.

In der 76. der erste Spielerwechsel der Austria: Petar Zubak kam statt Greil ins Spiel. Kurz vor Spielende eine unschöne Szene, doch Austria-Goalie Zan Pelko zeigte sich tapfer.

Startaufstellung Austria Pelko; Jaritz, Saravanja, K. Gzekos, Freissegger; Rusek; Hütter; Greil (76. Zubak), Aydin; Pecirep (85. P. Gezos), Markoutz.