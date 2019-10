Spitzenreiter in 2. Liga

Jubel bei der Austria © GEPA

SK Austria Klagenfurt macht in der Statistik nach zehn Runden in der 2. Liga eine äußerst gute Figur. Die Mannschaft von Trainer Robert Micheu führt die Tabelle mit 22 Punkten (6 Siege, 4 Remis, ein Torverhältnis von 23:12 sowie keine einzige Niederlage) an. Doch das ist noch lange nicht alles: Die Austria ist seit insgesamt 14 Ligapartien ungeschlagen – das ist Vereinsrekord.