Jubel bei der Austria © GEPA

Es war angerichtet für Austria Klagenfurt in der 10. Runde der 2. Liga bei den Juniors OÖ. Die Kärntner blieben ihrem Motto von Beginn an treu. "Wir wollen drei Punke." So präsentierte sich das Team von Coach Robert Micheu auch. Darijo Pecirep mit einer Riesenchance in der 7. Minute. Der Stürmer scheiterte alleinstehend vor dem gegnerischen Tor. Der Tabellenführer war am Drücker, keine Frage. Und so kam es in der 28. Minute wie es kamen musste. Gewusel vor dem Tor der Juniors und dann war es Okay Aydin, der den Ball in die Maschen setzte. Das verdiente 1:0 für die Gäste war die logische Folge.