SK Austria Klagenfurt empfängt heute in der 2. ÖFB-Cup-Runde im Schlagerspiel Sturm Graz. In Wolfsberg gibt es das Derby zwischen dem ATSV und den Europacup-Helden des WAC. Hier sind Sie live dabei!

Können die Austrianer auch heute jubeln? © GEPA

Das Kribbeln ist in Klagenfurt schon spürbar, die Klagenfurter Austria empfängt in der zweiten ÖFB-Cup-Runde im Karawankenblick-Stadion Traditionsklub und Bundesligist Sturm Graz. Für Sturm gab es beim letzten Auftritt in Klagenfurt viel zu feiern, die Austria ist als Tabellenführer der 2. Liga jedoch in Topform. Am 9. Mai 2018 feierte der SK Sturm mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Salzburg (Stefan Hierländer traf damals nach 112 Minuten) den Cuptitel vor 25.000 Sturm-Fans im Wörthersee-Stadion.