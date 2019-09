SK Austria Klagenfurt geriet gegen Sturm in Minute sechs durch Thorsten Röcher in Rückstand. In Minute 44 glich Petar Zubak per Weitschuss aus. In Wolfsberg gibt es das Derby zwischen dem ATSV und den Europacup-Helden des WAC. Hier sind Sie live dabei!

Sie waren bis in die Haarspitzen motiviert, die Mannen des SK Austria Klagenfurt, doch bereits in Minute sechs mussten die Violetten den ersten Gegentreffer einstecken. Thorsten Röcher köpfelte ins rechte untere Eck und brachte die Blackys mit 1:0 in Führung. Die Grazer drückten weiter auf die Tube, Despodov scheiterte dieses Mal an Goalie Zan Pelko. Die Austrianer hatten so ihre Probleme mit hohen Bällen. Nichtsdestotrotz versuchten die Austrianer nach vorne zu spielen. Okan Aydin mit einem Weitschuss in der 16. Minute. Die Kärntner legten nach knapp 20 Minuten zu, eine gute Möglichkeit durch Florian Jaritz, der den Ball nur knapp neben das Tor setzte. Nach etwas über einer halben Stunde ein Foul von Kiteishvili an Oliver Markoutz. Schiri Drachta zückte die erste Gelbe. Und dann endlich in der 44. Minute der verdiente Ausgleich für die Violetten durch einen schönen Weitschuss aus rund 20 Metern von Petar Zubak. Es ging mit einem 1:1 in die Pause.