Austria gastiert in Lafnitz. Bemerkenswert ist, dass die Violetten 2019 erst eine Niederlage einstecken mussten.

Austria Klagenfurt ist ein eingespieltes Team © GEPA pictures

Der eingebrachte Insolvenzantrag macht der Stimmung bei den Kickern von Austria Klagenfurt keinen Abbruch. Philipp Hütter und Co. zeigten sich im Training beflügelt und geben der Konkurrenz gleich etwas mit auf den Weg. „Das Thema lässt uns um ehrlich zu sein völlig kalt. Wir glauben, dass nicht viel dahinter ist, und wenn, dann bin ich überzeugt, dass es der Klub stemmen wird. Wir wollen sportlich für Schlagzeilen sorgen und wenn wir unsere Leistung bringen, weiter offensiv stark agieren und in den Zweikämpfen Gas geben, wird es die Konkurrenz schwer haben“, setzt der 29-Jährige zur Kampfansage an.