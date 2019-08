Facebook

Goalie Zan Pelko (in Orange) bekommt das Vertrauen © GEPA

Die Woche verging für Austria Klagenfurt wie im Flug. Lediglich drei volle Trainingstage standen den Kärntnern zur Verfügung. Nichtsdestotrotz weiß Austria-Coach Robert Micheu um die Stärken seiner Jungs. Der 44-Jährige verriet, dass er nach der Analyse gegen die Salzburger doch weniger auszusetzen hatte, als vorher erwartet: „Es war gar kein so ein schlechtes Match von uns, auch in der ersten Hälfte. Mit dem Ball spielen wir guten Fußball, doch was ich bemängeln muss, ist das Spiel ohne Ball. In der Hinsicht müssen wir definitiv besser verteidigen. Da haben wir das Hauptaugenmerk gelegt, jetzt muss nur die Umsetzung klappen.“