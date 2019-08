SK Austria Klagenfurt empfängt in der 2. Liga Liefering.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Zum Auftakt der 2. Liga ließ Austria Klagenfurt Aufstiegsmitfavorit Ried beim 3:1-Auswärtserfolg keine Chance. Vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison meinte Austria-Kapitän Sandro Zakany, der in Klagenfurt auf der Bank sitzt: "Wir werden unser Karawankenblickstadion, das wir in- und auswendig kennen, gegen Liefering in den Waidmannsdorfer Hexenkessel verwandeln." Und die Stimmung davor hätte nicht besser sein können. Die Fans wurden bei herrlichem Wetter mit cooler Musik, unter anderen von einem Lieblingssong des Doppeltorschützen gegen Ried, Oliver Markoutz, eingestimmt. Und natürlich nicht zu vergessen: "Die Rose vom Wörthersee" sowie die kleine Feuershow beim Einmarsch der zwei Mannschaften.

Und was für ein Beginn der Klagenfurter. Nach nur fünf Spielminuten verwandelte Okan Aydin einen sehenswerten Freistoß aus gut 20 Metern zum 1:0 für die Austria. Aber Liefering machte ordentlich Druck, spielte variabel, doch die Austria hielt bislang gut dagegen. In der 21. Minute gelang den Lieferingern allerdings durch Tobias Anselm der Ausgleich zum 1:1.

Liefering tonangebender

Die "immer wieder Austria und Attacke-Rufe" sorgten für etwas Schwung, aber für die Salzburger, die knapp vor dem Pausenpiff auf 2:1 stellten. Wechsel bei der Austria: Ins Spiel kommt Florian Freisegger, der an Stelle von Youngster Alexander Killar kommt.

Startformation: Zan Pelko (K), Patrick Greil, Moreira, Darijo Pecirep, Okan Aydin, Oliver Markoutz, Markus Rusek, Kosmas Gkezos, Daniel Steinwender, Alexander Killar, Ivan Saravanja.

Ersatzbank: Rico Sygo, Scott Kennedy, Florian Jaritz, Sandro Zakany, Petar Zubak, Fabio Markelic, Florian Freissegger.

Der Kapitän vor dem 2. Liga-Auftakt Zakany: "Wir müssen geiler aufs Toreschießen sein"

SK Austria Klagenfurt: Spieler brennen auf Saison-Auftakt +