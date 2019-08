Facebook

Die Austria Klagenfurt ist nicht mehr das, was sie einmal war. In diesem Fall soll das gar nicht so melancholisch klingen, wie es scheint. Sondern vielmehr nach Aufbruchstimmung. Warum, ist dem Interview mit dem neuen Austria-Eigentümer Tomislav Karajica zu entnehmen.