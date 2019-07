2. Liga"Heimkehrer" Markoutz machte den Unterschied

Facebook

Markoutz (Mitte) erlegte Ried quasi im Alleingang © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Thomas Bachun)

Einen besseren Einstand beim neuen Verein kann man sich wohl nicht wünschen - vor allem als Stürmer. Der Klagenfurter Oliver Markoutz wurde erst am Mittwoch bei der Austria als Neuzugang präsentiert, zwei Tage später avancierte er beim erklärten Titelfavoriten zum Helden. Beim Stand von 0:0 zur Pause in Ried stellte Trainer Robert Micheu auf zwei Stürmer um und brachte Markoutz. Was dann folgte, war der vorentscheidende Doppelpack zum 2:0 binnen etwas mehr als zwei Minuten (56., 58.). Am Ende siegte man souverän 3:1. „Das ist ein Wahnsinn, wenn du so reinkommst“, strahlte 24-Jährige, der als Kind beim FC Kärnten kickte.

Alles ging an diesem Abend auf

Micheu und sein Team haben in Oberösterreich alles richtig gemacht. „Kaum haben wir mit zwei Spitzen agiert, waren wir kompakter, zweikampfstärker und fanden Konter vor. Der Druck lag bei Ried, wir haben es eiskalt ausgenutzt“, freut sich Markoutz.

Nach Stationen bei Salzburg, Bayern München, St. Pölten und zuletzt dem FAC ist die Heimkehr an den Wörthersee speziell: „Der Klub ist ein cooles Projekt mit Perspektive. Wir haben eine starke Mannschaft und spielen geilen Fußball. Wenn wir konstant bleiben, können wir vorne mitspielen.“