Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oliver Markoutz mit Coach Robert Micheu © KK

Austria Klagenfurt verpflichtete Oliver Markoutz für die kommende Saison. Der 24-Jährige spielte zuletzt drei Jahre bei Ligakonkurrent FAC. Ausgebildet wurde er in der Jugendakademie von Salzburg und dem FC Bayern. Auch die Verträge mit Florian Freissegger von der WAC Akademie und Polydoros Gkezos von Ilysiakos AO sind unterzeichnet.

In Waidmannsdorf hat für Markoutz einst alles begonnen. Bereits im Alter von zehn Jahren lief der Offensivspieler für den FC Kärnten auf. Kein Wunder - immerhin war schon sein Papa Ewald in den 80er Jahren ein Kicker der Austria Klagenfurt. Danach ging es für ihn steil nach oben: Mit 13 wurde er in die Salzburger Fußballakademie geholt und mit 16 wurde sogar der deutsche Rekordmeister Bayern München auf ihn aufmerksam, wo der offensive Mittelfeldspieler schließlich drei Jahre in der renommierten Nachwuchsakademie verbringen durfte. Der endgültige Sprung in den Profifußball gelang ihm schließlich beim SKN St. Pölten und beim FAC in der Zweiten Liga, wo er insgesamt 77 Meisterschaftsspiele bestreiten durfte. Dabei erzielte er 13 Tore und drei Assists.

Jetzt will Markoutz in seiner Kärntner Heimat den nächsten Schritt setzen. Daher unterschrieb er einen Zweijahresvertrag bei der Austria Klagenfurt. Bereits am Freitag könnte er beim Auftaktspiel in Ried sein Debüt im violetten Dress feiern. Denn der 24-Jährige ist ab sofort spielberechtigt.

Griechisches Brüder-Duo

Ebenfalls besiegelt ist der Wechsel von Polydoros Gkezos, der bereits im ÖFB-Cup in Langenegg in der Startelf stand. Der 24-Jährige spielt - wie sein Bruder Kosmas Gkezos - in der Verteidigung der Austria Klagenfurt. Zuletzt stand er beim Drittligisten FC Ilisiakos in Griechenland unter Vertrag. Die Austria sicherte sich seine Dienste für die kommende Saison.

Fix an Bord ist auch Nachwuchstalent Florian Freissegger (18), der von der WAC Akademie gekommen ist und in Langenegg seine ersten Einsatzminuten verzeichnete. Der Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Violetten einen Zweijahresvertrag.

Der neue Trainer der Austria-Amateure heißt Christian Sablatnig. Er startet mit der Mannschaft am Samstag in die neue Saison in der Unterliga Ost. Zum Auftakt steigt das Stadtderby beim ASV.