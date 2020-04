In einer Klub-Konferenz heute Nachmittag wird das weitere Vorgehen in der Bundesliga beratschlagt. Der Abbruch der Zweiten Liga steht im Raum.

Sämtliche Ligen im österreichischen Fußball wurden gestern abgebrochen. Das hat das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) hat in seiner am Mittwoch per Video-Konferenz geführten Sitzung entschieden. Der ÖFB hat die Bundesliga ermächtigt, die obersten beiden Spielklassen unter Einhaltung der behördlichen Auflagen - gegebenenfalls ohne Zuschauer - fortzuführen. In einer heutigen Klub-Konferenz wird entschieden, wie die beiden höchsten Ligen weitergeführt werden sollen. Es steht im Raum, dass auch die Zweite Liga abgebrochen werden soll. Das heißt, es werde keinen Auf- und keine Absteiger geben. Damit würden die beiden am Ende der Tabelle liegenden Vereine Kapfenberg und GAK in der Liga bleiben, der aktuelle Spitzenreiter SV Ried aber auch nicht aufsteigen.

Derzeit ist das alles Spekulation, die Klub-Konferenz heute Nachmittag soll Klarheit bringen. Auch deshalb, damit sowohl die Spieler als auch die Vereine wissen, woran sie sind. Eine weitere Verzögerung der Entscheidung heißt mittlerweile niemand mehr gut.

Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußball-Fans herbeisehnen", betonte ÖFB-Präsident Leo Windtner mit Blick auf die Aussagen von Sportminister und Vizekanzler Werner Kogler im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag.