Deutschlandsberg, Zu: Trainer Christoph Meier (Ilz), Marco Köfler (Lafnitz), Tim Oman (Pforzheim), Sebastian Prattes, Christian Berger (beide GAK), Christian Degen (Bad Gleichenberg), Samuel-Benjamin Feraru (Ilz), Luca Pistrich (Liezen); Ab: Jerko Grubisic, Matic Ficko (Bad Gleichenberg), Christian Dengg, Daniel Schmölzer (beide Frauental), Mato Vrdoljak (Rein), Junryeol Bae (Wolfsberg), Jan Koch (Gleinstätten), Clemens Steinbauer (Groß St. Florian), Adel Hachoud (Pölfing-Brunn), Jure Grubelnik, Tode Djakovic;

Gleisdorf, Zu: Trainer Thomas Raffl (davor Co-Trainer), Trainer Klaus Genser, Philipp Fraiss (Heiligenkreuz), Georg Reicht (Bad Gleichenberg), Lukas Strobl, Dominik Weiss (beide Weiz), Jörg Wagnes (Sturm Am.), Daniel Siegl (Fürstenfeld), Tomislav Lipovac (Köflach), Michael Daum (Stegersbach), Christoph Pichorner (GAK), Tobias Goldgruber (Kapfenberg Am.), Lukas Weber (Admira Wacker), Georg Rabl (Loipersdorf), Christoph Rabl (Breitenfeld); Ab: Trainer Markus Karner (Horn), Lukas Überbacher (Allerheiligen), Stefan Leitner, Stefan Trummer, Mario Pollhammer (beide St. Margarethen), Thomas Grassl (Mettersdorf), Kevin Maritschnegg, Drini Halili (beide Kalsdorf), Sven Dodlek (Voitsberg);

Kalsdorf, Zu: Trainer Jörg Schirgi (Gössendorf), Kevin Maritschnegg, Drini Halili (beide Gleisdorf), Pascal Legat, Cajetan Beutle (beide Weiz), Oskar Gessner, Kenan Dzakovac (beide Gössendorf), Jure Volmajer (Gleinstätten), Sally Preininger (Horn); Ab: Trainer Thomas Hack (Sportdirektor Mettersdorf), Christoph Weissenbacher (GAK), Martin Salentinig, Andreas Pfingstner (beide Voitsberg), Manuel Leeb (Heiligenkreuz), Lorenz Reisinger (Mettersdorf);

Weiz, Zu: Robert Janjis, Zvonimir Ziger (beide Allerheiligen), Alexander Pieber (Ilz), Marin Glavas (Horn), Raffael Mohr (Lafnitz Am.), Nico Weinberger, Sebastian Peier (beide Kapfenberg Am.); Ab: Lukas Gabbichler (Hartberg), Thomas Fink (Mattersburg), Cajetan Beutle, Pascal Legat (beide Kalsdorf), Dominik Weiss, Lukas Strobl (beide Gleisdorf), Marco Sundl (St. Anna), Denis Kramar (Lafnitz), Rupert Hopfer (Karriereende);

Sturm Amateure, Zu: keine; Ab: Jörg Wagnes (Gleisdorf), Lukas Fadinger (Lafnitz), Fabian Wetl (Ilz), Marco Fuchshofer (Rapid Am.),

Florian Wiegele (Lebring), Andre Muhr;

Bad Gleichenberg, Zu: Matic Ficko (Deutschlandsberg), Pascal Scheucher (Mettersdorf), Florian Brunner (KSV Am.), Michael Krenn (Gleisdorf), Mark Grosse (Hannover); Ab: Jakob Meierhofer (Lafnitz), Georg Reicht (Gleisdorf), Christian Degen (Deutschlandsberg), Raffael Horvath, Alessandro Dier (beide Fehring), Christoph Gruber (Ilz), Armin Pester (Neusiedl am See);

St. Anna/Aigen, Zu: Marco Sundl (Weiz), Tobias Mencigar (Bad Radkersburg), Lukas Schloffer (Weiz II); Ab: Marko Guja (Mettersdorf), David Fritz (Jennersdorf), Julian Puntigam (Deutsch Goritz), Davor Bratic (Kroatien), Sandro Schleich;

Allerheiligen, Zu: Franko Knez (Trnje Zagreb), Lukas Überbacher (Gleisdorf), Luca Puster (GAK), Timotej Polanc (Mannsdorf), Bostjan Bizjak (Bad Radkersburg), Jure Perger (Radomlje), Manuel Pfeifer (Hartberg), Filip Skvorc (Lucko); Ab: Peter Zubak (Austria Klagenfurt), Robert Janjis, Zvonimir Ziger (beide Weiz), Erman Bevab (Oberwart), Moritz Primus (Dobl), Kristijan Mandic