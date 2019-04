Facebook

Kärntens Kicker Manuel Kerhe mit seinem Schatz, Maximilian Viktor, der am 23. März 2019 das Licht der Welt erblickte © GEPA, KK/Privat

Dass sich der Spruch „Glück im Spiel, Pech in der Liebe“ nicht jedes Mal bewahrheiten muss, beweist aktuell Kärntens Kicker Manuel Kerhe. Der Treibacher wurde nämlich kürzlich zum ersten Mal Papa – seine Frau Nora brachte Wonneproppen Maximilian Viktor – 52 cm groß und 3500 kg schwer – am 23. März 2019 um exakt 22.14 Uhr zur Welt. „Es ist vom einen zum anderen Moment ein total schönes Gefühl und der Kleine hat sich mit der Länderspielpause den perfekten Zeitpunkt ausgesucht“, erzählt der 31-Jährige mit einem Grinsen und verrät, dass in ihm bereits ein kleiner Wickelprofi steckt. „In der Nacht meldet er sich alle zwei, zweieinhalb Stunden und ich muss dann ran, wenn er die Windel voll hat. Hab inzwischen alles voll im Griff.“ Labrador-Hündin Juny freute sich über ihren neuen Spielgefährten, muss sich in der Hinsicht jedoch noch etwas gedulden.

