Die Auslosung zur ersten Runde im ÖFB-Cup brachte vier Heimspiele mit steirischer Beteiligung. Fünf weiß-grüne Vertreter müssen in der Ferne antreten. Der GAK hat ein Heimspiel und empfängt Regionalliga-Klub Mannsdorf aus Niederösterreicher. Gleisdorf muss zum FC Stadlau, die Kapfenberger sind in Reichenau zu Gast. Allerheiligen hat mit Mattersburg einen Bundesliga-Klub zugelost bekommen. Titelverteidiger SK Sturm darf in Runde eins ins Burgenland zum Landesliga-Klub ASV Siegendorf. Lafnitz muss die Reise nach Kitzbühel antreten, Hartberg ist bei Grödig in Salzburg zu Gast. Deutschlandsberg empfängt Amstetten und Mettersdorf (Gewinner des Steirer-Cups) darf zuhause gegen den SV Horn antreten.

Die erste Runde wird zwischen 20. und 22. Juli gespielt.

Spielpaarungen SV Allerheiligen - SV Mattersburg

Deutschlandsberg - SKU Amstetten

GAK - FC Mannsdorf

USV Mettersdorf - SV Horn

ASV Siegendorf - Sturm Graz

SV Grödig - TSV Hartberg

SVG Reichenau - Kapfenberg

FC Kitzbühel - SV Lafnitz

FC Stadlau - FC Gleisdorf

USK Anif - WSG Wattens

WSC Hertha Wels - LASK

Dornbirner SV - SV Ried

FC Kufstein - Rapid

Team Wiener Linien - Wacker Innsbruck

ASK Ebreichsdorf - Vorwärts Steyr

SC/ESV Parndorf - SCR Altach

SK Maria Saal - SKN St. Pölten

Karabakh Wien - Wiener Neustadt

VfB Hohenems - FAC

Oedt - Salzburg

Traiskirchen - Austria Klagenfurt

Neusiedl/See - Admira Wacker

ATSV Stadl-Paura - Blau-Weiß Linz

A XIII Auhof Center - Austria Wien

Union Gurten - WAC

Scheiblingkirchen-Warth - Austria Lustenau

SV Leobendorf - SV Neuberg

FC Lendorf - ASK-BSC Bruck/Leitha

SAK Klagenfurt - VST Völkermarkt

UVB Vöcklamarkt - FC Alberschwende

FC Pinzgau Saalfelden - SV Straßwalchen

SC Schwaz - FC Dornbirn

Das Finale wird am 1. Mai 2019 im Generali-Stadion ausgetragen.

Im Rahmen der Veranstaltung erhielt Dario Tadic für seine fünf Cup-Treffer in der abgelaufenen Saison die Trophäe des Torschützenkönigs. Der 28-Jährige bekam dafür 10.000 Euro.

Mit neun Vertretern stellt die Steiermark die zweitmeisten Klubs. Nur Niederösterreicher (10 Mannschaften) hat mehr.

