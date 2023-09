Es war kein politisches Statement, als am Vorabend des Februar-Bürgerkriegs die bürgerliche Hertha und der Arbeitersportklub Rapid Salzburg am 13. September 1933 zu Austria Salzburg verschmolzen, es war eine pragmatische Lösung: Kurz zuvor hatte der ÖFB die Ligen neu eingeteilt. Salzburg bildete mit Oberösterreich eine gemeinsame Liga, nur zwei Teams aus Salzburg durften teilnehmen – neben dem übermächtigen SAK fand sich kein Team. Bis sich just die Erzfeinde vereinten.