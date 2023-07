So vorbildlich die mitgereisten Fans von Zweitligist Admira Wacker Mödling am ASK-Platz auch für Stimmung sorgten, die Klagenfurter Neo-Regionalligsten sorgten in diesem Erstrunden-Kampf im ÖFB-Cup eine ums andere Mal dafür, dass den Niederösterreichern die Fangesänge im Hals stecken blieben. Die junge Klagenfurter Truppe zeigte von Beginn an, dass sie nicht gewillt war, sich vor den Profis zu verstecken. Der Klassenunterschied wurde gegen sichtlich überraschte Admiraner nicht sichtbar. Im Gegenteil. Bis Vier Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit sahen die ASKler auch wie der Sieger in diesem Duell aus. Zweimal waren sie in Führung gegangen, einmal in Minute 29 durch Anej Kmetic und einmal nach 67 Minuten durch Melvin Osmic. Die "Panther" fanden allerdings vor der Pause durch Jan Murgas und eben diese verflixten vier Minuten vor Ablauf der 90 Minuten durch Lukas Malicsek jeweils eine Antwort.