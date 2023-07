Genau solch einen Start wollte Atus Ferlach am Samstag im ÖFB-Cup-Duell gegen DSV Leoben tunlichst vermeiden. Denn nach nicht einmal sechs Minuten lag die Mannschaft von Trainer Mario Verdel mit 0:2 (Doppelpack durch Thomas Hirschhofer) zurück. Es war der nötige Weckruf, denn anschließend kombinierten die Ferlacher äußerst geschickt. In der 15. Minute sorgte Hannes Schwarz für den verdienten Anschlusstreffer. Die Ferlacher waren schließlich in der Partie angekommen. "Wir haben viel zu verhalten begonnen und das nutzt eine Mannschaft wie Leoben aus. Uns war klar, dass eine Initialzündung her muss, denn wir hatten nichts mehr zu verlieren. Und das Dagegenhalten hat gut funktioniert, da wir ihnen auch unser Spiel aufzwingen konnten", erklärt Kapitän Lukas Jaklitsch.