Mitte Juni hat es der ASK spannend gemacht, ob man tatsächlich den Weg in die Regionalliga wagt. Der Verein nimmt die Challenge an, aber die nächste steht bevor?

DIETMAR THULLER: Absolut! Es war auch unser großes gemeinsames Ziel erstmals im ÖFB-Cup dabei zu sein.

Es ist eben eine Premiere. Wie geht man in so ein Duell?

Ich habe eine blutjunge Mannschaft, aber die jungen Wilden nehmen die Situation natürlich an. Mal schauen, was passiert.