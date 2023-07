So ein Spiel wird auf jeden Fall ein Spaß. Um Erfolg zu haben, brauchen wir aber auch viel Glück“, weiß Darko Djukic. Der Slowene heuerte nach seinem Rauswurf in Köttmannsdorf mitten in der abgelaufenen Kärntner-Liga-Saison nun bei Regionalliga-Absteiger SAK an. Sein erstes Spiel an der Seitenlinie in Welzenegg wird gleich das größte, das der Klub wohl für längere Zeit bestreiten wird. Daheim kommt es heute in der ersten ÖFB-Cuprunde ausgerechnet zum Duell mit Titelverteidiger Sturm Graz. „Wir sind stolz, dabei zu sein und gegen so einen Gegner zu spielen“, strahlt Djukic voller Vorfreude.