Während es für Profimannschaften erst im Verlauf oder sogar gegen Ende einer Saison so richtig ernst wird, haben kleinere Klubs, wenn sie im ÖFB-Cup starten, oft ihr Spiel des Jahres schon zu Beginn. So auch der SV Spittal, der heute die Austria vom Wiener Verteilerkreis empfängt. Das sehen nicht nur die Oberkärntner Fans, sondern auch die Kicker so. Spittal-Kapitän Ralph Scheer etwa zeigt sich voller Vorfreude auf die Bundeshauptstädter: „Wir haben uns in den letzten drei Wochen intensiv vorbereitet und sind bestens eingestimmt. Wir werden mindestens 120 Prozent geben und zu verlieren haben wir als Landesligist ja nichts.“ Scheer trägt die Kapitänsbinde des SV Spittal seit Mitte letzter Saison. Für den gebürtigen Spittaler, der bis zur U18 in der Akademie von Sturm Graz kickte, gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Johannes Handl läuft im Dress der „Veilchen“ auf. Die beiden haben eine gemeinsame Vergangenheit in der Sturm-Jugend.