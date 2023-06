Heute wird die erste Runde im ÖFB-Cup ausgelost, ab 17.25 Uhr (ORF 1 live) wird es also für sechs Kärntner Klubs ernst. Neben den Bundesligisten Austria Klagenfurt und WAC, die beide am Montag in die Sommervorbereitung starten, sind auch KFV-Cupsieger SAK und die Top-drei der Kärntner Liga, Meister und Aufsteiger ASK, Ferlach und Spittal im Feld der 64 teilnehmenden Klubs, die von 21. bis 23. Juli in der ersten Runde einsteigen.