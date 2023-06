Klagenfurt bleibt auch weiterhin Austragungsort des ÖFB-Cup-Finales. Das ÖFB-Präsidium hat in einer Sitzung am Dienstag die Vergabe an das Wörthersee-Stadion für die kommenden drei Jahre beschlossen. In der EM-Arena von 2008 wurden bereits elf Cup-Endspiele ausgetragen, seit 2014 durchgehend.

"Mit dem Wörthersee Stadion können wir auf einen bewährten Final-Standort für die kommenden Jahre bauen", wird Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in einer Aussendung zitiert. "Klagenfurt hat beim UNIQA ÖFB Cup Finale 2023 und auch bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass hier stimmungsvolle Endspiele ausgetragen werden können".