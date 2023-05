Dass Mannschaften auf dem Spielfeld ein Feuerwerk abbrennen, gehört zu gerne bemühten Stehsätzen im Sport. Was auf dem Rasen im übertragenen Sinne passiert, wurde beim Cup-Finale am Sonntagabend in Klagenfurt zwischen Sturm und Rapid buchstäbliche Realität. Schon vor dem Anpfiff und während der ersten Halbzeiten hielten sich die mehr als 10.000 Anhänger auf beiden Seiten nicht zurück. Kurz nach Wiederanpfiff wurde die Arena dann erschüttert.