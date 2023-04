Exakt 29.863 Fans werden am 30. April im Wörthersee-Stadion dem Fußball-Cup-Finale zwischen Rapid Wien und Sturm Graz beiwohnen. Erstmals seit langem und wohl letztmalig für längere Zeit dürfte damit eine Sportveranstaltung für eine volle Klagenfurter Arena sorgen. Denn ob das Cup-Endspiel in Kärnten bleibt und wann wieder ein attraktiver Länderspiel-Gegner hierherkommt, steht leider in den Sternen. Die Raiffeisen-Arena in Linz als neuer Konkurrent lässt selbst das junge Kärntner "Schmuckkastl" alt aussehen.