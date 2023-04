"Ich bin zurück bei meinem Herzensklub und will da natürlich auch etwas hinterlassen. Am besten Titel", sagt der Kärntner Guido Burgstaller. Der Stürmer, der in der Bundesliga-Torschützenliste mit 14 Volltreffern nach dem Abgang von Markus Pink (15) aus Klagenfurt nach ganz oben drängt, erzielte in der bisherigen Cup-Saison ein Tor. Es war die Entscheidung in der ersten Runde in Treibach. Dass Rapid im Cup zuletzt oft "leiden musste", wie es Trainer Zoran Barisic formuliert, weiß auch Burgstaller: "Schon in meiner ersten Rapid-Zeit waren wir im Cup nicht wirklich erfolgreich. Jetzt haben wir die Chance auf ein Finale und einen guten Abschluss am Ende der Saison. Noch dazu in Klagenfurt, das wäre schon besonders."