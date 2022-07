Bei anhaltendem Regen saßen die Kärntner-Liga-Meister von Dellach/Gail, die nach der Saison wegen Aufstiegsverzicht sogar in die Unterliga absteigen mussten, nach dem ersten Versuch des Cupspiels gegen Kapfenberg mit gemischten Gefühlen in der Kabine. Nach knapp 40 Minuten musste das Duell mit dem Zweitligisten beim Stand von 0:0 abgebrochen werden, weil ein Unwetter sich über dem Stadion entlud. „Es hat ganz schön wild geregnet, der Platz war einfach nicht mehr bespielbar“, sagt Trainer Wolfgang Wilscher. Der Neo-Trainer und Vater von Dellach-Kicker Lukas Santner war stolz auf das bis dahin gezeigte: „Wir haben echt ein starkes Spiel gemacht. In den Anfangsminuten war eventuell ein wenig Angst dabei, doch es wurde schnell besser.“ Dabei hatte der Gegner aus Sicht der Gastgeber sogar Glück, die Dellacher sahen sowohl ein Elfmeter- als auch ein Rot-Foul der Steirer in dieser knappen Halbzeit.