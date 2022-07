Das Cup-Abenteuer für den SAK ist nach Runde eins wieder vorbei, für Dellach/Gail dauert es unfreiwillig jedenfalls bis kommenden Dienstag an.

Im Regionalligaduell mit Ostliga-Kultverein Wiener Sportklub zogen die Klagenfurter daheim den Kürzeren. Die Wiener um den Kärntner Stürmer Marcel Holzer gewannen in Welzenegg klar mit 3:0. Schon nach sechs Minuten jubelte der Sportklub vor dem gut gefüllten Auswärtssektor über die Führung von Mario Vucenovic, der auch schon in Minute 62 mit seinem Doppelpack alles klarmachte.