Volksfeststimmung in Treibach. 1200 Zuschauer konnten sich ihre Mannschaft im Duell mit dem Rekordmeister nicht entgehen lassen. Die Fans der Rapidler wurden schon bei der Anreise abgesondert und in ihren "Sektor" gebracht. Die Rapid-Bank um Trainer Ferdinand Feldhofer wurde ebenfalls abgeschirmt. Der Ex-WAC-Coach hat sich gegen den Regionalligisten aus Kärnten auf keine Experimente eingelassen. Die Kärntner Neuzugänge Michael Sollbauer und Guido Burgstaller standen wie der Ex-Klagenfurter Patrick Greil in der Startelf.