Die Sommerpause war für den Aufsteiger in die Regionalliga heuer nur kurz. Exakt einen Monat nach dem letzten Spiel in der Kärntner Liga beginnt für den SAK heute gegen den Wiener Sport-Club die neue Saison. Man kennt die Qualitäten des Dritten der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Ost. Die Hürde soll dennoch gemeistert werden. „Wir sind seit zwei, drei Wochen wieder gut im Training. Wir spielen daheim und wir spielen auf Sieg. Es ist eine große Chance für die Mannschaft und den Verein“, gibt Trainer Goran Jolič die Richtung vor.