Treibach ist gerüstet für ein echtes Fußballfest. Nach dem Klassenerhalt in der Regionalliga kommt zum Saisonauftakt in der ersten ÖFB-Cup-Runde Rekordmeister Rapid heute (18.30 Uhr) ins Turnerwaldstadion. Besonders ist die Partie aber nicht nur für den SK Treibach und die erwarteten 1500 Fans - 250 davon kommen mit Fanbussen aus Wien - sondern auch für einen Rapid-Kicker. Innenverteidiger Michael Sollbauer (32) wird heute in seiner Heimat das Pflichtspieldebüt für die Grün-Weißen geben. „Die Vorfreude ist unbeschreiblich. Endlich geht es los und dann auch noch in einem Stadion, das nicht weit weg ist von meinem Elternhaus“, schwärmt der Klein St. Pauler, der sich auf „viele bekannte Gesichter“ freut.