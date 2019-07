ÖFB-Cup Kapfenberg nach 3:1 gegen Schwaz eine Runde weiter

Kapfenberg siegte in der Erstrunden-Partie des ÖFB-Cups in Schwaz mit 3:1.

Der KSV spielt in Tirol um den Aufstieg im Cup © GEPA pictures

Ein steirischer Klub ist am Sonntag noch in die zweite Runde des ÖFB-Cups eingezogen. Nach der 1:9-Niederlage von Allerheiligen gegen Rapid siegte der Kapfenberger SV in Schwaz mit 3:1.

Paul Mensah brachte die Mannschaft von Trainer Kurt Russ in der 19. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel glichen die Schwazer nach einem Fehler von KSV-Torhüter Mario Zocher durch Stephan Kuen zwar aus (74.), David Sencar erzielte kurz darauf jedoch wieder die Führung für die Falken (77.), Daniel Racic gelang das 3:1 (80.).

