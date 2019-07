Allerheiligen scheidet gegen Rapid im Cup aus, die Kapfenberger führen in der letzten verbleibenden Erstrunden-Partie in Schwaz.

Rapid führte bereits nach zwei Minuten gegen Allerheiligen © GEPA pictures

Nach Sensation schmeckte die Cup-Begegnung zwischen Allerheiligen und Rapid nie. Bereits nach zwei Minten brachte Thomas Murg die Hütteldorfer in Führung, die diese kontinuierlich ausbauen.

Besser steht es da um den Kapfenberger SV, der in Schwaz im Einsatz ist. Die Mannschaft von Trainer Kurt Russ ging früh in der Partie in Führung. Verfolgen Sie die erste Cup-Runde hier im Livestream.