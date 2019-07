Die Austria Klagenfurt schaffte in Langenegg (Vorarlberg) den Einzug in die zweite Cuprunde. ATSV Wolfsberg machte mich ASK Elektra Wien kurzen Prozess. Treibach scheiterte nach langem Fight an Bundesliga-Aufsteiger Wattens.

Treibach verkaufte sich gegen Wattens toll © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Im Duell 2. Liga gegen Regionalliga West zeigte die Austria Klagenfurt in Langenegg von Beginn an, dass sie sich ihrer Favoritenrolle annehmen wollten. Die Waidmannsdorfer beherrschten im Ländle lange Zeit das Spielgeschehen und steigen mit einem 4:1-Sieg in der Tasche verdient in die zweite Pokalrunde auf. Trotz der Feldüberlegenheit musste man sich ziemlich mühen, denn in Minute 21 geriet man nach einem Konter aus dem Nichts durch Kevin Bentele in Rückstand. Kapitän Sandro Zakany hatte noch vor der Pause die Antwort parat und sorgte per Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Ausgleich (38.).

In Minute 53 drehte Markus Rusek die Partie nach mustergültig vorgetragenem Angriff. Den Deckel drauf machte Doppelpacker Zakany nach etwas mehr als einer Stunde. Den Treffer der Partie lieferte Innenverteidiger Ivan Saravanja, der einen Freistoß aus gut 20 Metern zum 4:1-Endstand im kurzen Eck zappeln ließ (75.).

Sensation war für Treibach möglich

Speziell in Halbzeit eins zeigte Treibach, dass man auf Augenhöhe mit Bundesligist Wattens mitspielen kann. Die Tiroler hatten weder mehr Ball noch mehr Chancen, Unterschied war in Hälfte eins keiner zu sehen. 700 Zuschauer staunten da nicht schlecht. Erst eine Unachtsamkeit gleich zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderte eine Sensation im Thurnerwald-Stadion in Treibach. Da passte nach einem Eckball von Pranter sprang der kleinste Tiroler, Zlatko Dedic, am Höchsten und erzielte per Kopf das 1:0. Verdient war es nicht.

Auch in der Folge probierten die Treibacher, die wie der Gegner rasch wild durchwechselten, noch einmal alles. Es sollte nicht mehr sein. Kevin Nitzlnader machte fünf Minuten vor Schluss nach einem kurz ausgeführten Freistoß alles klar, die Unterkärntner sind raus. Daran änderte leider auch nichts, dass Treibach weiter Moral zeigte, und in der ersten Minute der Nachspielzeit sogar doch noch zum verdienten Treffer kam. Kevin Vaschauner ließ sich die Chance nach Yeboah-Handspiel per Elfmeter nicht nehmen und betrieb noch Ergebniskosmetik.

ATSV Wolfsberg äußerst souverän

Regionalliga-Aufsteiger ATSV Wolfsberg setzte sich gegen den starken Wiener Stadtligisten ASK Elektra zuhause klar durch. Nach einer offenen ersten halben Stunde stellte ein Doppelpack die Weichen auf Sieg. Marcel Stoni schnürte noch in Hälfte eins seinen Doppelpack (31., 42.), Bastian Rupps Treffer (34.) komplettierte den souveränen Pausenstand von 3:0. Nach der Pause sollte der Gegner kurz aufflackern, das 3:1 war die Folge. Medin Mehmedovic schlug jedoch in Minute 68 abermals für die Lavanttaler zu und besorgte die endgültige Vorentscheidung inklusive Aufstieg in Runde zwei.